Подготовка к анонсу новой флагманской видеокарты – это как раз та ситуация, в которой NVIDIA должна соблюдать повышенную секретность, но со страниц Twitter начали поступать первые данные о быстродействии GeForce RTX 3090 Ti. Проверить их достоверность пока сложно, но в качестве субботнего информационного повода такая тема вполне годится.
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Сообщается, что по результатам сравнения GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3090 Ti последняя оказывается в среднем на 10% быстрее в разрешении 4K, а частота графического процессора в автоматическом режиме повышается до 2 ГГц. Уровень энергопотребления новинки равен 450 Вт, но это в известной степени предопределялось и использованием нового разъёма дополнительного питания 12VHPWR с 12 основными и 4 дополнительными контактами.