В каких приложениях – не уточняется.

Подготовка к анонсу новой флагманской видеокарты – это как раз та ситуация, в которой NVIDIA должна соблюдать повышенную секретность, но со страниц Twitter начали поступать первые данные о быстродействии GeForce RTX 3090 Ti. Проверить их достоверность пока сложно, но в качестве субботнего информационного повода такая тема вполне годится.

реклама

Источник изображения: Twitter, CapFrameX

анонсы и реклама -160 000р на RTX 3080 ASUS -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел В полтора раза подешевела RTX 3060 Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Сообщается, что по результатам сравнения GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3090 Ti последняя оказывается в среднем на 10% быстрее в разрешении 4K, а частота графического процессора в автоматическом режиме повышается до 2 ГГц. Уровень энергопотребления новинки равен 450 Вт, но это в известной степени предопределялось и использованием нового разъёма дополнительного питания 12VHPWR с 12 основными и 4 дополнительными контактами.