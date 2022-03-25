Новое направление бизнеса завершит расширение экосистемы марки.

Компания Xiaomi, известная широким ассортиментом электронных устройств, уже заявляла в марте прошлого года о намерениях выйти на рынок электромобилей. Как поясняет DigiTimes, в третьем квартале текущего года прототип фирменного электромобиля может быть представлен широкой публике. По данным китайских СМИ, компания намеревается построить предприятие в окрестностях Пекина для выпуска на нём около 300 тысяч электромобилей ежегодно.

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Источник изображения: AFP/DigiTimes

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Сейчас Xiaomi активно нанимает специалистов, чьи компетенции могут пригодиться при разработке электромобилей. Для этого будут задействованы и внутренние кадровые ресурсы – с электромобильным направлением поделится персоналом подразделение, выпускающее смартфоны. Xiaomi уже инвестировала в 40 компаний, так или иначе связанных с автомобильным рынком, а в капитале разработчика чипов SERDES ей принадлежит 5,73% акций.