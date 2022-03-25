Или хотя бы о сроках их анонса.

Известный энтузиаст компьютерного инсайда Greymon55 на страницах Twitter высказал предположение, что в программу встречи руководства AMD с аналитиками, которая намечена на 9 июня, будет включён рассказ о процессорных архитектурах Zen 5 и Zen 6, а также графических архитектурах RDNA 4 и RDNA 5. По крайней мере, могут быть определены примерные сроки их анонса.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Попутно источник заявил, что в семействе AMD Ryzen 7000, которое известно под кодовым обозначением Raphael и ассоциируется как с архитектурой Zen 4, так и с конструктивным исполнением Socket AM5, не будет модели с 12 ядрами и уровнем TDP 120 Вт. Вместо этого значение данной характеристики будет понижено до 105 Вт, а флагманский 16-ядерный процессор сохранит значение TDP 170 Вт и будет подразумевать использование необслуживаемой системы жидкостного охлаждения с типоразмером радиатора не менее 280 мм (на два вентилятора). Оба процессора должна выйти до конца текущего года.