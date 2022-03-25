И переходник питания с четырьмя 8-контактными входами.

Немецкий ресурс Igor’s LAB сообщает, что партнёры NVIDIA имеют возможность отработать функционирование видеокарт поколения Ada Lovelace, используя эталонную печатную плату для GeForce RTX 3090 Ti, которая относится к поколению Ampere, но при этом поддерживает стандарт питания для PCI Express 5.0. Источник уверяет, что графический процессор AD102 будет совместим по разводке с GA102, что позволит разработчикам использовать для обоих одну и ту же печатную плату.

реклама

Источник изображения: Igor’s LAB

По сравнению с эталонной версией GeForce RTX 3090, количество фаз подсистемы питания будет увеличено с 20 до 28 штук, из них четыре будут выделены для 24 Гбайт памяти типа GDDR6X. Значение TBP будущей флагманской видеокарты семейства Ada Lovelace достигнет 600 Вт, увеличившись на треть по сравнению с GeForce RTX 3090 Ti.

анонсы и реклама Core i9 11900K вдвое подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA В полтора раза подешевела RTX 3060 Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

При этом питаться она будет через единственный разъём 12VHPWR с 12+4 контактами. Разве что переходник для подключения к старым блокам питания увеличит количество 8-контактных входов с трёх до четырёх штук. Партнёры NVIDIA сейчас имеют возможность имитировать поведение GeForce RTX 4090 при помощи платы GeForce RTX 3090 Ti с экспериментальным BIOS, соответствующим уровню TBP в 600 Вт.