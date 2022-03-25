Но два из трёх уже работают.

Не секрет, что автомобильный сектор в прошлом году страдал преимущественно от нехватки полупроводниковых компонентов, выпускаемых по зрелым литографическим технологиям. Именно на таких специализируются предприятия Renesas, расположенные на территории Японии, а более прогрессивную продукцию (в доле примерно 30% от общего ассортимента) компания заказывает в производство на предприятиях TSMC.

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Тем чувствительнее могли стать для автомобильной отрасли последствия землетрясения, которое 16 марта нарушило работу трёх предприятий Renesas в Японии. Одно из них смогло продолжить работу уже 18 марта, но только к 20-му вышло на предаварийный уровень производительности, как отмечает DigiTimes.

Источник изображения: Renesas

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Второе предприятие Renesas восстановило работу в прежнем объёме к 22 марта, а третье с последствиями стихийного бедствия не справилось до сих пор. К 23 марта здесь удалось наладить выпуск продукции в количестве 50% от нормального, но достичь уровня в 100% компания рассчитывает к 26 марта. Одновременно выяснилось, что некоторую часть продукции придётся списать, поскольку она была забракована из-за сбоя в работе оборудования, вызванного землетрясением. Финансовые последствия инцидента Renesas пока оценить не способна.