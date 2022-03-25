Хотя выступление глав Intel и Micron в сенате США пока ни в какие действия по окончательному утверждению мер поддержки национальной полупроводниковой отрасли пока не вылилось, инвесторы выразили явный оптимизм, как отмечает CNBC. По крайней мере, акции NVIDIA вчера подорожали на 9,82%, хотя подобное они в течение дня проделывали последний раз в декабре, а ценные бумаги Intel подросли за день почти на 7%, чего не наблюдалось на протяжении более чем года.
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Наконец, на 5,8% укрепились в цене акции AMD. Следует добавить, что в случае с NVIDIA дополнительным фактором, вселяющим уверенность в умы инвесторов, стали выступления руководителей компании на GTC и сопутствующем мероприятии для инвесторов. Представители Deutsche Bank в итоге сочли нужным заявить, что у NVIDIA есть все шансы заработать на аппаратном и программном обеспечении в эпоху развития систем искусственного интеллекта.