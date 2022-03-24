Все подобные проблемы решаются одинаково.

Обсуждение планов NVIDIA по выпуску игровой видеокарты GeForce RTX 3090 Ti с архитектурой Ampere не входило в программу мероприятия GTC 2022, но из ранних публикаций известно, что компания должна представить нового флагмана уходящего поколения 29 марта. До этой даты осталось менее недели, и теперь ресурс VideoCardz сообщает, что к экземплярам видеокарт этой модели для обозревателей будет прилагаться адаптер питания.

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Источник изображения: VideoCardz

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Как известно, GeForce RTX 3090 Ti спроектирована уже с учётом спецификаций PCI Express 5.0, а потому оснащается единственным разъёмом питания нового типа с 12 + 4 контактами. Не каждый блок питания в обозримом будущем сможет похвастать наличием соответствующего кабеля, поэтому проблему совместимости решит переходник. Он будет использовать три традиционных 8-контактных разъёма блока питания для подключения к видеокарте с единственным разъёмом 12VHPWR. Значение TDP такой видеокарты способно достигать 450 Вт.