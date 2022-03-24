Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет снабжаться переходником для старых блоков питания
Все подобные проблемы решаются одинаково.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Обсуждение планов NVIDIA по выпуску игровой видеокарты GeForce RTX 3090 Ti с архитектурой Ampere не входило в программу мероприятия GTC 2022, но из ранних публикаций известно, что компания должна представить нового флагмана уходящего поколения 29 марта. До этой даты осталось менее недели, и теперь ресурс VideoCardz сообщает, что к экземплярам видеокарт этой модели для обозревателей будет прилагаться адаптер питания.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Как известно, GeForce RTX 3090 Ti спроектирована уже с учётом спецификаций PCI Express 5.0, а потому оснащается единственным разъёмом питания нового типа с 12 + 4 контактами. Не каждый блок питания в обозримом будущем сможет похвастать наличием соответствующего кабеля, поэтому проблему совместимости решит переходник. Он будет использовать три традиционных 8-контактных разъёма блока питания для подключения к видеокарте с единственным разъёмом 12VHPWR. Значение TDP такой видеокарты способно достигать 450 Вт.

#nvidia #блок питания #pci express 5.0 #geforce rtx 3090 ti
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

HWiNFO перечисляет ассортимент графических процессоров NVIDIA семейства Ada Lovelace
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
Глава NVIDIA признался, что компания готова использовать услуги Intel по изготовлению чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что такое VPN или как обходить блокировки
75
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
26
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
3
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
1
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
9
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
3
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
4

Сейчас обсуждают

орду_развалим
14:30
Можно подумать у тебя есть выбор кого смотреть
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
орду_развалим
14:29
Почему не снимает? Боится что ли
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
mr3080
14:28
Скабееву только укр пропагандисты вспоминают
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
орду_развалим
14:27
У сукабевой видел?
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
Виталий Shokerxxx
14:26
а спецом с другого акка? чтоб через вк не поймали?..
Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
орду_развалим
14:26
Простые генералы говорят что рашисты долбоебы и не выполнили ни одной поставленной задачи. https://foreignpolicy.com/2022/03/22/ukraine-russia-military-radio/
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
OgoGoLog
14:26
Но Байден то извинился. И сейчас извинится.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
Kasyan
14:25
Тим Суини просто красавчик на фоне всех ублюдочных Gog, Humble Bumble, Xbox, PSStore, в его ларьке можно спокойно купить игры.
1C Entertainment открыла продажу ключей Steam для своих игр на собственной торговой площадке
орду_развалим
14:24
Так педофил и есть убийца. И военный преступник. И все остальное 90% стадо которое поддерживает его политику так же будет наказано.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
OgoGoLog
14:22
Он Путина и "убийцей" назвал, а потом извинялся за свои слова.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем