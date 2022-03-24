В своём свежем интервью каналу CNBC генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в очередной раз сравнил предприятия по производству полупроводниковых компонентов с запасами нефти. По крайней мере, последние определяли геополитику на протяжении пяти десятилетий, как дал понять глава компании. Теперь же подобную роль могут играть предприятия по производству чипов, и если Intel хочет формировать тот мир, частью которого является, то предприятия нужно строить в Европе и США.
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Выступая в сенате США, Гелсингер вместе со своим коллегой из Micron Санджеем Мехротрой (Sanjay Mehrotra) подчеркнул важность выделения правительственных субсидий для развития полупроводниковых производств в указанных регионах. Без государственной поддержки дело будет двигаться медленно, и требуемых масштабов производства удастся достичь позже.
Интересно, что на упрёки одного из сенаторов по поводу наличия у Intel и Micron предприятий в Китае оба руководителя ответили, что местный рынок является крупнейшим в мире, и получаемые на нём доходы позволяют компаниям активнее вкладываться в развитие новых продуктов и технологий. Свои коммерческие секреты и ноу-хау компании при этом тщательно защищают, осуществляя деятельность на территории КНР.