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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
Только теперь можно выбирать, где их расположить.
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В своём свежем интервью каналу CNBC генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в очередной раз сравнил предприятия по производству полупроводниковых компонентов с запасами нефти. По крайней мере, последние определяли геополитику на протяжении пяти десятилетий, как дал понять глава компании. Теперь же подобную роль могут играть предприятия по производству чипов, и если Intel хочет формировать тот мир, частью которого является, то предприятия нужно строить в Европе и США.

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Источник изображения: CNBC

Выступая в сенате США, Гелсингер вместе со своим коллегой из Micron Санджеем Мехротрой (Sanjay Mehrotra) подчеркнул важность выделения правительственных субсидий для развития полупроводниковых производств в указанных регионах. Без государственной поддержки дело будет двигаться медленно, и требуемых масштабов производства удастся достичь позже.

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Интересно, что на упрёки одного из сенаторов по поводу наличия у Intel и Micron предприятий в Китае оба руководителя ответили, что местный рынок является крупнейшим в мире, и получаемые на нём доходы позволяют компаниям активнее вкладываться в развитие новых продуктов и технологий. Свои коммерческие секреты и ноу-хау компании при этом тщательно защищают, осуществляя деятельность на территории КНР.

#intel #полупроводники
4
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окраинцы должны уже сложить оружие взять соху и пойти обрабатывать поля.. хватит филонить..
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
Виталий Shokerxxx
12:47
фотожоп же совместили кадры это даже не орск посмотри как он выглядет и что на фото видео https://www.youtube.com/watch?v=ks6qD0Z1jGI ваще какой то сухогруз..
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
mistergrim
12:47
Войска тех-с-кем-нельзя-сравнивать тоже под Москвой стояли, но потом что-то пошло не так (а ведь тоже в блицкриг верили). Но вопрос был не об этом.
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