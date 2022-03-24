Вынесенные на суд внеочередного собрания акционеров Toshiba вопросы, как отмечает Bloomberg, никак не связывали участников голосования с юридической точки зрения, но ставили своей целью изучение предпочтений инвесторов. Если руководство настаивало на разделении Toshiba на две компании и продаже непрофильных активов, то крупные акционеры больше смысла видели в выкупе акций консорциумом инвесторов.
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Договориться на этом предварительном этапе не удалось, поскольку ни один из вариантов стратегического развития Toshiba не был поддержан простым большинством голосов. Теперь руководство корпорации не может настаивать на проведении реструктуризации по существующей схеме, а профессиональные инвесторы не чувствуют поддержки большинства акционеров в части выкупа акций компании. В следующем году может состояться очередное собрание акционеров, голосование на котором уже вынудит участников придерживаться какого-то избранного сценария действий.