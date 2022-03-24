И энергопотребление будет только расти.

Японское издание Nikkei Asian Review приводит подробности о планах TSMC по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. К концу этого десятилетия компания должна увеличить долю электроэнергии, получаемую из возобновляемых источников, с 25 до 40%. К середине столетия TSMC должна полностью отказаться от потребления электроэнергии, вырабатываемой с использованием ископаемых энергоносителей.

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Источник изображения: TSMC

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Сейчас на источники электроэнергии приходится 62% углеродных выбросов TSMC, поэтому на реформирование энергетической инфраструктуры придётся потратить серьёзные усилия и средства. Ситуация усугубляется тем, что необходимые для выпуска чипов по передовым техпроцессам литографические сканеры поколения EUV потребляют в десять раз больше электроэнергии, чем предшественники. Чтобы снизить углеродный след от логистических операций, компания TSMC продолжит концентрировать предприятия поставщиков на Тайване. Ежегодно на мероприятия, связанные с достижением углеродной нейтральности, компания будет тратить до 2% своей выручки.