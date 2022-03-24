Но не в ближайшем будущем.

С приходом год назад на пост генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) корпорация Intel перестала отрицать целесообразность использования в своей продукции компонентов сторонней разработки, хотя исторически они и ранее формировали до 20% всей выручки компании. Одновременно был взят курс на развитие контрактного бизнеса. К весне этого года руководство Intel начало открыто говорить, что будет предлагать клиентам те же самые передовые техпроцессы, что и использовать для собственных нужд. К 2025 году, напомним, процессорный гигант намеревается освоить техпроцесс 18A и вернуть себе технологическое лидерство на рынке.

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Ресурс Tom’s Hardware опубликовал выдержки из выступления Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) на мероприятии для прессы. Один из вопросов касался возможности сотрудничества с Intel в сфере контрактного изготовления чипов NVIDIA. Глава последней выразил явную заинтересованность в такой форме взаимодействия с Intel, хотя и подчеркнул, что это не вопрос ближайшего периода времени.

Источник изображения: NVIDIA

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Даже если Intel согласится выпускать чипы для NVIDIA, на это уйдут годы переговоров и адаптации. Работу TSMC глава NVIDIA сравнил со взаимодействием танцоров и оркестра, и первая из компаний вынуждена подстраиваться под специфику каждого из клиентов, поэтому для Intel выход в новый сегмент рынка будет сложным и долгим. Необходимость делиться с Intel своими разработками главу NVIDIA при этом не смущает – это происходит и сейчас, по его словам, пусть и в ограниченном виде, как и в случае с AMD. Без центральных процессоров Intel и AMD, как он добавил, NVIDIA не смогла бы развить целый ряд своих систем и инициатив, поэтому обмен данными с конкурентами неизбежен.