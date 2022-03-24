Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA признался, что компания готова использовать услуги Intel по изготовлению чипов
Но не в ближайшем будущем.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

С приходом год назад на пост генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) корпорация Intel перестала отрицать целесообразность использования в своей продукции компонентов сторонней разработки, хотя исторически они и ранее формировали до 20% всей выручки компании. Одновременно был взят курс на развитие контрактного бизнеса. К весне этого года руководство Intel начало открыто говорить, что будет предлагать клиентам те же самые передовые техпроцессы, что и использовать для собственных нужд. К 2025 году, напомним, процессорный гигант намеревается освоить техпроцесс 18A и вернуть себе технологическое лидерство на рынке.

реклама

Ресурс Tom’s Hardware опубликовал выдержки из выступления Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) на мероприятии для прессы. Один из вопросов касался возможности сотрудничества с Intel в сфере контрактного изготовления чипов NVIDIA. Глава последней выразил явную заинтересованность в такой форме взаимодействия с Intel, хотя и подчеркнул, что это не вопрос ближайшего периода времени.

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Даже если Intel согласится выпускать чипы для NVIDIA, на это уйдут годы переговоров и адаптации. Работу TSMC глава NVIDIA сравнил со взаимодействием танцоров и оркестра, и первая из компаний вынуждена подстраиваться под специфику каждого из клиентов, поэтому для Intel выход в новый сегмент рынка будет сложным и долгим. Необходимость делиться с Intel своими разработками главу NVIDIA при этом не смущает – это происходит и сейчас, по его словам, пусть и в ограниченном виде, как и в случае с AMD. Без центральных процессоров Intel и AMD, как он добавил, NVIDIA не смогла бы развить целый ряд своих систем и инициатив, поэтому обмен данными с конкурентами неизбежен.

#intel #nvidia #полупроводники #литографическое производство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

HWiNFO перечисляет ассортимент графических процессоров NVIDIA семейства Ada Lovelace
Имя преемника Intel Ponte Vecchio прозвучало ещё раз
К третьему кварталу TSMC на четверть увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году. Часть 2
64
К чему со временем приводит термопаста под крышкой ЦП вместо припоя
49
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
7
Что такое VPN или как обходить блокировки
49
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
25
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
3
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
+
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
1
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
+

Сейчас обсуждают

Алексей Анфиногенов
05:05
"Россия это Нигерия со снегом",- Сергей Брин, сооснователь Google.
СМИ: Роскомнадзор ограничил доступ к сервису «Google Новости»
Alagar81
04:54
expressVPN меня пока не подводит, он один из немногих работает даже в Китае. До него постоянно были какие то траблы с бесплатными VPN. Дешевле только свой поднимать.
Что такое VPN или как обходить блокировки
Rommel85FRO
04:47
С этим VPN уже всем уши прожужжали, хотя в 95% случаев хватает старого-доброго Proxy, про который видимо все забыли. А на это типа шифрование VPN... Да вообще наплевать! Для обычного юзера с ПК оно во...
Что такое VPN или как обходить блокировки
Олег Класс
04:41
Ага а карты то больше новые не выпускают
Binance вновь ограничила россиянам покупку и продажу криптовалюты
Евгений Пономарев
04:35
Ой да похер сколько они стоят в США!
Цены на видеокарты в США близки к рекомендованным – Radeon RX 6900 XT в Microcenter стоит $1049
Егор Васин
03:58
Это не полный слив, модельки натянуты на другие модельки с их анимациями
Apex Legends: масштабная утечка раскрыла планы поддержки игры на годы вперёд
Леонид Мокривский
03:54
Кто-то сливал карты ради покупки новых осенью 2020, кто-то хотел обновиться с условных 660/750ти и тому подобное, на самом деле если бы не крипта + корона, всё было бы также как и с 2-ух тысячным поко...
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6500 XT – выбираем наиболее выгодную бюджетную видеокарту по тестам SH
Эдгар Кот
03:52
От реальности рф оторвана. В европе карты уже давно близко к ррц, карт тьма полные магазины
71% геймеров остаются на видеокартах Nvidia GTX
Alex-IT
03:49
Западные страны рулят политикой всех мировых СМИ. Из 180 с лишним стран, РФ только 5 поддержали, и то не за просто так.
Что такое VPN или как обходить блокировки
flyval
03:47
Мало того, что Зелот сам путинский дебил, так он ещё и ссылается на таких же дебилов-экспертов!
Киты выводят Биткоины с бирж, а эксперты ожидают сильного падения из-за действий ФРС США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем