Доля 7-нм изделий может начать сокращаться.

В том, что ранние слухи приписывали NVIDIA намерения выпускать графические процессоры с архитектурой Hopper по 5-нм технологии TSMC, а в официальных презентациях фигурировал техпроцесс 4N, нет особого противоречия, ведь второй базируется на первом и может считаться его разновидностью. Отойти от упоминания NVIDIA в сегодняшних новостях на какое-то время позволяет публикация на страницах сайта DigiTimes, которая описывает ближайшие планы TSMC.

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Источник изображения: TSMC

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Источник утверждает, что в третьем квартале TSMC рассчитывает увеличить ежемесячно выпускаемое количество кремниевых пластин с 5-нм чипами с нынешних 120 до 150 тысяч штук. Пока бизнес компании по выпуску 5-нм продукции расширяется, в четвёртом квартале прошлого года она получила от этого вида деятельности 23% всей выручки. При этом 27% выручки обеспечивал выпуск 7-нм изделий, так что у 5-нм техпроцесса ещё есть потенциал для достижения лидирующих позиций.