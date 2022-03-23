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Новости Hardware Алексей Сычёв
Бортовые компьютеры на основе процессоров NVIDIA Atlan появятся в автомобилях в 2026 году
Хотя поставки процессоров начнутся за два года до этого.
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В сентябре прошлого года компания NVIDIA дала понять, что процессоры Tegra поколения Atlan начнут выпускаться в 2024 году. На открытии GTC 2022 вчера вечером основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) подчеркнул, что поставки серийных процессоров Orin уже начались. Первые автомобили с бортовыми компьютерами на их основе могут появиться в 2023 году. Процессоры Atlan должны предложить в четыре раза более высокую производительность, хотя практический прирост может оказаться ниже.

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Источник изображения: NVIDIA

В ходе вчерашней презентации было заявлено, что платформа DRIVE Hyperion 9 на основе процессоров Atlan пропишется в первых автомобилях в 2026 году, она в два раза поднимет производительность по сравнению с Orin и при этом сохранит прежний уровень энергопотребления. Очевидно, если бы не последнее ограничение, то отрыв по быстродействию оказался бы выше.

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Компьютеры класса DRIVE Hyperion 9 смогут обеспечить автономность предпоследнего, четвёртого уровня. Предусматривается поддержка до 14 камер, 9 радаров, 3 лидаров и 20 ультразвуковых датчиков для оценки внешней обстановки, а также трёх камер и одного радара для контроля за обстановкой внутри салона. Последний требуется для реализации функций голосового помощника и отдельных технологий безопасности.

#nvidia #soc #tegra #автопилот #orin #atlan
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