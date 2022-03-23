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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По данным NVIDIA, мировая аудитория ПК-геймеров увеличивается ежегодно на 50 млн человек
Всего же в мире не менее 3 млрд любителей игр.
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На встрече с инвесторами представители NVIDIA не смогли обойти стороной вопрос расширения геймерской аудитории, и вместо привычных для основателя компаний общих заявлений о том, что каждый современный младенец станет геймером, привели более точные показатели.

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Источник изображения: NVIDIA

Представители так называемого «поколения Z», рождённые в период с 1997 по 2012 годы, по данным компании, в 81% случаев тратят на игры не менее 7,2 часа в неделю. Так называемые «миллениалы», рождённые с 1984 по 2000 годы, более 6,5 часов в неделю тратят на игры только в 77% случаев, что тоже немало.

По оценкам NVIDIA, мировая аудитория геймеров на всех платформах с 2017 года увеличилась с 2,3 до 3,0 млрд человек, но приверженность ПК при этом демонстрировало чуть более трети этого количества. Среди сторонников игр на ПК увеличение геймерской аудитории происходит в среднем на 50 млн человек в год. Другими словами, если за пять лет общая аудитория геймеров выросла на 700 млн человек, то на платформе ПК специализировались примерно 250 млн человек, пополнивших это количество.

Источник изображения: NVIDIA

Выручка NVIDIA в игровом сегменте на протяжении пяти предыдущих лет в среднем росла на 25% в год, причём средняя цена реализации увеличивалась на 13% в год, а количество проданных видеокарт – только на 11% в год. Цены росли опережающими темпами, и это отрицать сложно даже на уровне обывательских рассуждений. Как добавила NVIDIA, переходящие на продукты семейства Ampere геймеры тратят в среднем на $300 больше, чем при покупке предыдущей видеокарты. Владельцев GeForce RTX (Ampere + Turing) среди всех пользователей видеокарт NVIDIA сейчас примерно 29% - это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Источник изображения: NVIDIA

В мобильном сегменте динамика показателей NVIDIA ещё более ярко выражена. Выручка от реализации мобильных игровых решений на протяжении предыдущих пяти лет в среднем росла на 34% в год, средняя цена реализации увеличивалась на 13% в год, а количественный прирост достигал 19% в год. В прошлом году примерно четверть всех реализованных ноутбуков можно было отнести к игровому классу.

Источник изображения: NVIDIA

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В целом, оборот мирового игрового рынка компания NVIDIA оценивает в $100 млрд. Как можно заметить, это не самый перспективный с точки зрения роста сегмент, но сейчас он приносит компании половину выручки. Реализация всех прочих чипов и готовых систем на их основе в будущем позволит претендовать на некоторую часть от $300 млрд. Ёмкость автомобильного рынка NVIDIA оценивает сопоставимо. С точки зрения выручки от реализации программных решений, как отметила финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress), её влияние на норму прибыли компании в будущем станет ощущаться всё сильнее – в сторону увеличения, разумеется.

#nvidia #аналитика #финансы #geforce rtx #геймеры
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