На встрече с инвесторами финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что NVIDIA в текущем квартале возобновила выкуп собственных акций. Действующая программа выкупа подразумевает выделение не менее $5,2 млрд свободных денежных средств на соответствующие нужды до декабря 2022 года включительно.
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Если учесть, что за весь прошлый фискальный год, который завершился в конце января, NVIDIA накопила около $8 млрд свободных средств, реализовать намеченное для компании не составит труда – тем более, что теперь не нужно тратить средства на покупку активов Arm, поскольку соответствующая сделка не состоялась. Как мы сообщали ранее, по состоянию на конец января NVIDIA располагала почти $21 млрд свободных средств, из которых $5 млрд были заёмными. В таких условиях потратить на выкуп акций те самые $5,2 млрд удастся без особых проблем. В прошлом году в форме дивидендов компания вернула своим акционерам $400 млн, в этом году будет выплачено не меньше.