И тогда все панели данного типа станут китайскими.

С 2016 года, как напоминает издание The Bell, компания Samsung Electronics старается переводить производственные линии по выпуску ЖК-панелей большого формата на производство OLED-панелей средних размеров. В 2020 году компания вообще рассчитывала прекратить выпуск панелей LCD, но пандемия подняла спрос на ЖК-телевизоры, и реализация данного решения дважды пережила отсрочку.

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Источник изображения: Samsung

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Сейчас выпуском ЖК-панелей занимается всего одна производственная линия Samsung в Асане, но к середине года прекратит профильную деятельность и она, как сообщают южнокорейские источники. Предприятие будет переоборудовано под выпуск панелей другого типа. В сложившихся условиях на выпуске LCD-панелей давно специализируются китайские компании, некоторые из них даже купили профильные предприятия Samsung Electronics.