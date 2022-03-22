И проявляться он будет серьёзнее, чем в сегменте ноутбуков.

Система производства и логистики электронных компонентов никак не может добиться равновесия, и если в определённых сферах ситуация улучшается, то в других она может ухудшиться. По крайней мере, тайваньский ресурс DigiTimes утверждает, что дефицит серверных комплектующих сохранится до конца текущего года, и по своим масштабам окажется сильнее дефицита компонентов в сегменте ноутбуков.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Подобная ситуация, без сомнения, усложнит реализацию многих проектов, так или иначе связанных с закупкой серверных систем. Как показывает пример рынка ноутбуков, даже наличие центральных процессоров в достаточных количествах не решает проблемы ограничения объёмов производства, поскольку для выпуска готовых изделий порой не хватает самых элементарных и дешёвых компонентов.