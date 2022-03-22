Система производства и логистики электронных компонентов никак не может добиться равновесия, и если в определённых сферах ситуация улучшается, то в других она может ухудшиться. По крайней мере, тайваньский ресурс DigiTimes утверждает, что дефицит серверных комплектующих сохранится до конца текущего года, и по своим масштабам окажется сильнее дефицита компонентов в сегменте ноутбуков.
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Подобная ситуация, без сомнения, усложнит реализацию многих проектов, так или иначе связанных с закупкой серверных систем. Как показывает пример рынка ноутбуков, даже наличие центральных процессоров в достаточных количествах не решает проблемы ограничения объёмов производства, поскольку для выпуска готовых изделий порой не хватает самых элементарных и дешёвых компонентов.