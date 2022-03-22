На этом настояла компания Denso, ставшая его акционером.

Проект совместного предприятия TSMC и Sony, как поясняет DigiTimes, претерпел некоторые изменения. В число акционеров вошла и японская компания Denso, которая является одним из крупнейших поставщиков автомобильных компонентов на конвейер Toyota Motor – крупнейшего производителя автомобилей на данный момент. К концу 2024 года, когда предприятие в Кумамото начнёт работу, здесь будут выпускаться компоненты с использованием не только 22/28-нм технологий, но и более прогрессивных 12/16-нм. Интерес к последним проявила именно компания Denso.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

В проекте первоначально был заложен ежемесячный объём обработки кремниевых пластин в районе 45 тысяч штук, но с учётом потребностей Denso он был увеличен до 55 тысяч пластин в месяц. Компания TSMC будет расширять производство компонентов по зрелой литографии и в других регионах – на своём китайском предприятии в Нанкине, например. Здесь с конца текущего года как раз будет освоен выпуск 28-нм компонентов в дополнение к уже предлагаемым 16-нм.