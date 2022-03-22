Проект совместного предприятия TSMC и Sony, как поясняет DigiTimes, претерпел некоторые изменения. В число акционеров вошла и японская компания Denso, которая является одним из крупнейших поставщиков автомобильных компонентов на конвейер Toyota Motor – крупнейшего производителя автомобилей на данный момент. К концу 2024 года, когда предприятие в Кумамото начнёт работу, здесь будут выпускаться компоненты с использованием не только 22/28-нм технологий, но и более прогрессивных 12/16-нм. Интерес к последним проявила именно компания Denso.
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В проекте первоначально был заложен ежемесячный объём обработки кремниевых пластин в районе 45 тысяч штук, но с учётом потребностей Denso он был увеличен до 55 тысяч пластин в месяц. Компания TSMC будет расширять производство компонентов по зрелой литографии и в других регионах – на своём китайском предприятии в Нанкине, например. Здесь с конца текущего года как раз будет освоен выпуск 28-нм компонентов в дополнение к уже предлагаемым 16-нм.