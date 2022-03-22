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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Waymo готова начать эксплуатацию в Сан-Франциско такси без водителей
Но разрешение пока не получено.
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С августа прошлого года входящая вместе с Google в холдинг Alphabet компания Waymo проводит испытания беспилотных такси со страхующим водителем за рулём в определённых районах Сан-Франциско, но лишь недавно она получила разрешение на взимание платы с пассажиров, как напоминает Reuters. По информации представителей компании, за прошедшие шесть месяцев она перевезла несколько сотен пассажиров.

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Источник изображения: Waymo

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При этом водитель-испытатель всегда оставался на водительском месте и имел возможность вмешаться в процесс управления. Теперь Waymo готова подать заявку на осуществление перевозок в Сан-Франциско в полностью автоматическом режиме, без водителя за рулём. Когда подобное разрешение будет выдано, не уточняется, но законодательно проведение подобных испытаний местные власти уже допускается. Waymo необходимо отдельно получить разрешение на взимание платы за перевозку пассажиров в автоматических такси, в салоне которых не присутствует страхующий водитель. Нередко такие прототипы оснащены функцией дистанционного управления, и в случае необходимости удалённый оператор может взять на себя контроль за манёврами автомобиля.

#сша #автопилот #waymo #такси
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