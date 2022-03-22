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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Италия готова оказать Intel существенную поддержку при строительстве местного предприятия
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В ближайшие годы Intel намеревается сосредоточить свои европейские инвестиции на строительстве двух предприятий в Германии, которые будут выпускать чипы для сторонних клиентов по передовым техпроцессам. Между тем, в Италии к середине десятилетия должно появиться предприятие, специализирующееся на тестировании и упаковке полупроводниковых компонентов. На его строительство уйдёт до 4,5 млрд евро, из них 40% готовы предоставить власти Италии, как отмечает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Источник изображения: Intel

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По сути, это одно из самых щедрых в удельном выражении предложений, поскольку тот же немецкий процент лишь на 30% будет финансироваться государством, хотя по своему абсолютному значению сумма будет выше – 5 млрд евро. Власти Италии, как сообщает источник, настаивают на увеличении бюджета проекта в два раза, до 9 млрд евро. Место под строительство предприятия пока не выбрано, но в течение месяца компании будут предложены два окончательных варианта вместо пяти существующих сейчас.

#intel #полупроводники #европа #инвестиции #италия
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