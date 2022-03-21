Многие производители ПК и ноутбуков смотрели в этот год со сдержанным оптимизмом, рассчитывая на рост объёмов реализации новых компьютеров в связи с миграцией корпоративных парков на новую версию Windows, а также поэтапный отказ от удалённой работы. Теперь сайт DigiTimes сообщает, что в новых обстоятельствах прежние прогнозы уже утратили свою актуальность.
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Так, например, многие игроки рынка теперь уже не рассчитывают на рост рынка ПК, а в лучшем случае видят его стабилизацию по итогам текущего года на уровне прошлого. В худшем случае рынок может столкнуться со снижением объёмов продаж. Этому будут способствовать как нарушение логистических и производственных цепочек, так и инфляционное давление – при ухудшении глобальной экономической обстановки у потребителей будет не так много желания тратить деньги именно на новые ПК.