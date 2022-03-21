Президента и генерального директора Toshiba Таро Симаду (Taro Shimada), поспешно назначенного на этот пост в начале месяца, сложно назвать новичком в структуре этой японской корпорации, поскольку он был принят на должность руководителя цифровых проектов ещё в 2018 году. Тем не менее, как отмечает Nikkei Asian Review, перед ним стоит ряд серьёзных вызовов. Во-первых, он достаточно молод и изначально приглашён со стороны, что расходится с традициями Toshiba, накопленными более чем за вековую историю корпорации.
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Во-вторых, Симаде предстоит найти стратегические альтернативы для Toshiba, которые устроили бы и совет директоров, и активистов из числа крупных акционеров. Голосование по реструктуризации будет проведено в этот четверг, но генеральный директор готов рассматривать все варианты, как он дал понять. Глава Toshiba заявил, что никто из его предшественников так не ориентировался в цифровых технологиях, как это делает он. Сильные стороны Toshiba он собирается выделить за счёт их модернизации в соответствии с требованиями времени.