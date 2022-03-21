Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый глава Toshiba уверен, что обладает нужными качествами для успешной трансформации бизнеса
Компания под его началом должна добиться былого успеха.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Президента и генерального директора Toshiba Таро Симаду (Taro Shimada), поспешно назначенного на этот пост в начале месяца, сложно назвать новичком в структуре этой японской корпорации, поскольку он был принят на должность руководителя цифровых проектов ещё в 2018 году. Тем не менее, как отмечает Nikkei Asian Review, перед ним стоит ряд серьёзных вызовов. Во-первых, он достаточно молод и изначально приглашён со стороны, что расходится с традициями Toshiba, накопленными более чем за вековую историю корпорации.

реклама

Источник изображения: Toshiba

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Во-вторых, Симаде предстоит найти стратегические альтернативы для Toshiba, которые устроили бы и совет директоров, и активистов из числа крупных акционеров. Голосование по реструктуризации будет проведено в этот четверг, но генеральный директор готов рассматривать все варианты, как он дал понять. Глава Toshiba заявил, что никто из его предшественников так не ориентировался в цифровых технологиях, как это делает он. Сильные стороны Toshiba он собирается выделить за счёт их модернизации в соответствии с требованиями времени.

#toshiba #япония
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Землетрясение нарушило работу японских предприятий Sony, Murata и Kioxia
У плана реструктуризации Toshiba нашлись противники даже в совете директоров
Землетрясение в Японии вынудило Renesas приостановить работу предприятий по выпуску автомобильных чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
32
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть первая
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4
2
Цена на лицензионную Windows 10 снизилась до $5.75 на большой распродаже ключей со скидками до 90%

Сейчас обсуждают

dimkahon
14:18
Спасибо, помогло!
Хакеры повреждают сэйвы в игре Elden Ring на ПК
cag
14:14
Вынос из магазинов всего и вся показывает , что несмотря на "невыносимо тяжелый" труд правительства, деньги у людей не переводятся...
Правительство РФ увеличило беспошлинный порог до €1000 – ожидается волна дешёвых китайских телефонов
Leonator
14:06
Франция уже не Европа? Что за глупости пишете. А Германия давно на газовом кукане, причем добровольно. Даже переговоры с Катаром ничего не изменят, поскольку у них нет инфраструктуры, а когда построят...
Бельгия на 10 лет откладывает переход к зеленой энергетике и продлевает срок службы двух ядерных реакторов
Keltis
14:05
Никакой разницы не будет. Например новости про Alienware и Apple были на оверах еще в начале 2000х хотя таких товаров даже втридорога купить было невозможно в РФ, равно как и всякие корпуса со встроен...
AMD Radeon RX 6500 XT продается на 35% ниже рекомендованной цены в Германии
Leonator
14:04
Первые сняли зеленые очки. Даже забавно, что первым это сделал именно Брюссель.
Бельгия на 10 лет откладывает переход к зеленой энергетике и продлевает срок службы двух ядерных реакторов
brazil
14:02
Не понял, почему Борей стоит в два раза дешевле Ясеня???
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Keltis
14:00
Как будто он когда-то опускался.
Telegram обогнал WhatsApp и стал самым популярным мессенджером на территории России
k@mikadze
14:00
Надо сделать так, чтоб при регистрации нового номера нужно было единовременно пополнять баланс минимум на 10 000р, без возможности снятия и перевода средств. Тогда плодить тысячи номеров у мошенников ...
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) придумала как решить проблему телефонного мошенничества
Руслан Руслан
14:00
Только вот на какие деньги?
Правительство РФ увеличило беспошлинный порог до €1000 – ожидается волна дешёвых китайских телефонов
АNDREЙ ²º¹¹
13:57
А как Бинанс знает на какую карту происходит перевод, какого банка? Там на p2p просто указано в способах оплаты-перевод на карту, так что пока все работает как и работало. Риски на кидалово конечно во...
Binance вновь ограничила россиянам покупку и продажу криптовалюты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем