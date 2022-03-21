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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первый представитель семейства NVIDIA Hopper действительно может получить сложную компоновку
Как минимум с двумя кристаллами на одной подложке.
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Всё больше отдаляющийся от российской аудитории сайт VideoCardz накануне уже сообщал, что флагманский графический процессор NVIDIA семейства Hopper получит компоновку из двух 5-нм кристаллов. Сайт DigiTimes сообщает, что необходимость выпуска новинки NVIDIA в достаточных количествах вынудит TSMC активнее использовать сложную пространственную компоновку чипов.

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Источник изображения: AFP, DigiTimes

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Тайваньский подрядчик якобы уже в три раза увеличил объёмы заказываемых у поставщиков материалов, которые помогут ему выпускать флагманские графические процессоры Hopper с двухкристальной компоновкой. Потребительские видеочипы семейства Ada Lovelace должны сохранить монолитный кристалл, поскольку среди прочих соображений на первый план выйдет и себестоимость их производства.

#nvidia #видеокарты #tsmc #hopper
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