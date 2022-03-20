В следующем году в Калифорнии должен быть введён в строй суперкомпьютер El Capitan, построенный преимущественно на компонентах AMD. Центральные процессоры EPYC поколения Genoa с архитектурой Zen 4 будут сочетаться в нём с ускорителями вычислений AMD Instinct MI200.
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На этой неделе представители Ливерморской национальной лаборатории им. Э.Лоуренса опубликовали фото первой экспериментальной системы на основе перечисленных выше компонентов, которая поступила в их распоряжение. Это внушает уверенность, что дальнейшее строительство суперкомпьютера El Capitan пойдёт по графику, и в следующем году он сможет преодолеть барьер по скорости вычислений в два эксафлопса.