По мере охвата энтузиастами всё большего ассортимента процессоров семейства Alder Lake-S, между оверклокерами всё чаще происходят своего рода «дуэли», в которых один из участников демонстрирует более высокий результат в разгоне избранного процессора. Немецкий энтузиаст Nik, например, в эти выходные сделал ставку на экстремальный разгон процессора Core i3-12300, установив его в материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Apex и увенчав резервуаром с жидким азотом.
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Поднять частоту процессора удалось до 6026 МГц, сохранив в тесте Cinebench R20 активность четырёх ядер и восьми потоков. Полученный результат в 4821 балл позволил автору эксперимента закрепиться на первом месте не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с четырьмя ядрами. Стоит отметить, что немецкий оверклокер при этом уступил южнокорейскому сопернику в тесте HWBot x265 4K, где тот набрал 15,827 кадра в секунду при частоте процессора 5940 МГц.