Компания Apple умудрилась разместить свой крупнейший процессор M1 Ultra с двухкристальной компоновкой и 114 млрд совокупных транзисторов внутри компактной настольной системы Mac Studio, поэтому предложенный каналом Max Tech представляет особый интерес, поскольку показывает процесс разборки новейшего решения Apple.
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Сами кристаллы с вычислительными ядрами и блоками встроенной графики выпускаются компанией TSMC по 5-нм техпроцессу, их объединяет специализированная подложка, которая приютила и 128 Гбайт памяти. Как видно на снимке экрана, весь процессор в итоге получился достаточно крупным – для сравнения авторы видео приложили рядом процессор AMD Ryzen в исполнении Socket AM4. Собственно говоря, процессор M1 Ultra занимает приличную часть материнской платы Apple Mac Studio.