Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Флагманский процессор Apple M1 Ultra оказался в разы крупнее AMD Ryzen (Socket AM4)
Он теперь царь-процессор?
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Компания Apple умудрилась разместить свой крупнейший процессор M1 Ultra с двухкристальной компоновкой и 114 млрд совокупных транзисторов внутри компактной настольной системы Mac Studio, поэтому предложенный каналом Max Tech представляет особый интерес, поскольку показывает процесс разборки новейшего решения Apple.

реклама

Источник изображения: YouTube, Max Tech

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Сами кристаллы с вычислительными ядрами и блоками встроенной графики выпускаются компанией TSMC по 5-нм техпроцессу, их объединяет специализированная подложка, которая приютила и 128 Гбайт памяти. Как видно на снимке экрана, весь процессор в итоге получился достаточно крупным – для сравнения авторы видео приложили рядом процессор AMD Ryzen в исполнении Socket AM4. Собственно говоря, процессор M1 Ultra занимает приличную часть материнской платы Apple Mac Studio.

#apple #socket am4 #amd ryzen #apple m1 ultra
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD готовит процессоры Ryzen 3000/5000 к долгой жизни в серверном сегменте
В январе на смартфоны с поддержкой 5G впервые пришлось более половины продаж
В конце прошлого года представители Porsche обсуждали возможные совместные проекты с Apple
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Деньги вперед: главные игры второй половины марта 2022 года
8
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF
6
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть вторая заключительная
+
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Sergei Eremeev
06:05
а все к этому и идет приложение соцрейтинга ...весь цырк для перезагрузки ..только слепой этого не видит
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
Lexagon
05:57
GDC и GTC - это разные мероприятия.
NVIDIA может намекать на анонс архитектуры Hopper во время GDC 2022
Олег Михайлович
05:46
Тупо было нести в ломбард.
Все 20 украденных у Wildberries видеокарт RTX 3070 Ti возвращены на склад
Никита Шульгин
05:45
Ору.
Неон для производства электроники подорожал в 10 раз, запасов осталось на 3 месяца
Олег Михайлович
05:45
Ущерб магазину составил бы не 4 миллиона рублей, а намного меньше. Считать надо по закупочной цене, а не по упущенной выгоде барыг.
Все 20 украденных у Wildberries видеокарт RTX 3070 Ti возвращены на склад
Никита Шульгин
05:41
Маня, я тебя понимаю, воен ты интернетный, но есть один нюанс. Блокировка портов означает что кораблям просто могут не давать разрешения на вход в воды других стран и нахождение в портах. Кого ты там...
Неон для производства электроники подорожал в 10 раз, запасов осталось на 3 месяца
Alagar81
05:40
Вот вот, ну не стану я часто теперь апгрейды делать как раньше по сути для бенчей (например 3950х заменил на 5950х через год), ничего переживу, 5950х+6900ХТ мне на 3-4 года хватит, потом найду где взя...
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
Alagar81
05:37
Паникёрам, нытикам и часто ждунам по совместительству, нет смысла чего то объяснять 😉
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
Евгений Игнатьев
05:34
Твои,это которые с дупой?
Неон для производства электроники подорожал в 10 раз, запасов осталось на 3 месяца
VladiT
05:33
Ну думали 8 лет что Укры образумятся и ничего не будет. Но вышло что вышло, теперь будут пилить свое.
Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем