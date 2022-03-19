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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD готовит процессоры Ryzen 3000/5000 к долгой жизни в серверном сегменте
И здесь будет теснить Intel Xeon всеми силами.
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В последние годы тонкую границу между настольными ПК и серверами начального уровня в обратном направлении предпочитали переходить пользователи, покупавшие на известных китайских площадках бывшие в употреблении процессоры Intel Xeon для домашнего применения. Между тем, как поясняет ресурс Phoronix, компания AMD на полном серьёзе рассматривает возможность поставок процессоров Ryzen 3000 и Ryzen 5000 производителям серверных систем начального уровня.

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Источник изображения: Phoronix

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У соответствующих процессоров даже появился свой суффикс «A» в обозначении, который не говорит о каких-либо различиях в характеристиках, но позволяет отследить путь отгруженного экземпляра и понять, насколько процессоры Ryzen вообще будут востребованы производителями серверного оборудования. Первоисточник утверждает, что процессоры Ryzen указанных поколений неплохо проявили себя в организации веб-серверов, игровых серверов и систем для транскодирования видео. У разработчиков ПО с открытым кодом они тоже весьма популярны. Самое интересное, что AMD намеревается продолжать поставки процессоров Ryzen в исполнении Socket AM4 для нужд производителей серверов начального уровня длительное время спустя после начала поставок процессоров в исполнении Socket AM5 для настольных систем.

#amd #socket am4 #ryzen 3000 #ryzen 5000 #intel xeon
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