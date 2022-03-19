Весьма высоковероятен анонс вычислительной архитектуры Hopper.

Компания NVIDIA своё напоминание о намерениях вести трансляцию с выступлением генерального директора на GTC 2022 интригующе озаглавила фразой Hopped Up, которую можно перевести как «подпрыгнул». При этом понятно, что фонетически она созвучна названию новой архитектуры Hopper, которая может быть представлена на мартовском мероприятии для разработчиков. Применяться она, по замыслу многочисленных осведомлённых источников, будет для ускорения вычислений, а игровые решения нового поколения выйдут позднее уже в рамках архитектуры Ada Lovelace.

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Источник изображения: NVIDIA

Популярный ресурс VideoCardz, до середины страницы которого сейчас «не каждая птица долетит» даже в хорошую погоду, решил разбавить своё толкование этой новости предположениями относительно характеристик графического процессора GH100, который возглавит семейство Hopper.

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Прежде всего, как предполагает источник, GH100 будет сделан из двух кристаллов площадью по 900 кв.мм, которые объединят в общей сложности до 140 млрд транзисторов. Выпускаться они будут компанией TSMC по 5-нм техпроцессу и использовать 6144-разрядную шину памяти в сочетании с 128 Гбайт памяти типа HBM3. Каждый из двух кристаллов получит около 17152 ядер CUDA. Ускорители на базе GH100 будут предлагаться в исполнении SXM4 или в виде платы расширения с интерфейсом PCI Express. Начало трансляции с выступлением Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) запланировано на 18-00 вторника по московскому времени.