Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA выступит на GTC 2022 вечером во вторник
Весьма высоковероятен анонс вычислительной архитектуры Hopper.
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Компания NVIDIA своё напоминание о намерениях вести трансляцию с выступлением генерального директора на GTC 2022 интригующе озаглавила фразой Hopped Up, которую можно перевести как «подпрыгнул». При этом понятно, что фонетически она созвучна названию новой архитектуры Hopper, которая может быть представлена на мартовском мероприятии для разработчиков. Применяться она, по замыслу многочисленных осведомлённых источников, будет для ускорения вычислений, а игровые решения нового поколения выйдут позднее уже в рамках архитектуры Ada Lovelace.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Популярный ресурс VideoCardz, до середины страницы которого сейчас «не каждая птица долетит» даже в хорошую погоду, решил разбавить своё толкование этой новости предположениями относительно характеристик графического процессора GH100, который возглавит семейство Hopper.

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Прежде всего, как предполагает источник, GH100 будет сделан из двух кристаллов площадью по 900 кв.мм, которые объединят в общей сложности до 140 млрд транзисторов. Выпускаться они будут компанией TSMC по 5-нм техпроцессу и использовать 6144-разрядную шину памяти в сочетании с 128 Гбайт памяти типа HBM3. Каждый из двух кристаллов получит около 17152 ядер CUDA. Ускорители на базе GH100 будут предлагаться в исполнении SXM4 или в виде платы расширения с интерфейсом PCI Express. Начало трансляции с выступлением Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) запланировано на 18-00 вторника по московскому времени.

#nvidia #видеокарты #gpgpu #hopper
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

С момента основания NVIDIA потратила на разработки и исследования более $29 млрд
NVIDIA допускает, что на выручку в графическом сегменте майнеры в прошлом году влияли в неопределённой степени
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
257
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
68
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть первая
6
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть вторая заключительная
+

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
05:33
К сожалению, бедные энтузиасты - это больше мечтатели, а не практики.
Intel Core i9-12900KS смог разогнаться до частоты 5,3 ГГц
Alex TOPMAN
05:32
В других новостях 5,5, а не 5,3.
Intel Core i9-12900KS смог разогнаться до частоты 5,3 ГГц
Ilya Karapetov
05:29
Этот метод подходит для подмены заголовков и обхода провайдерских блокировок? Так называемый freenet, когда адрес в заголовках меняется на хост, работающий при нулевом балансе.
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
felsher000333
05:29
Так задрот автор...
Жителям Украины запретили покупать на биржах криптовалюту несмотря на новый закон Зеленского
felsher000333
05:28
аттракцион невиданной щедрости прямо! Задрот а ты уже купил по таким скидкам?
Российские магазины продолжают снижать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50%
Andrey Vorontsov
05:27
Используются. Такие процессы используются в ноутбуках для военных. Что бы на них проводить расчёты и бомбить мирных русскоязычных граждан Украины, конечно же, что бы защитить русскоязычных граждан Укр...
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
OverDoz
05:26
да да уже кучу ваших фейков разоблачено причем и на западе люди сами их уже разоблачают. Фейк страна с фейк видосами.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
OverDoz
05:25
Что за тупо бред ты несешь? У вас там вообще кто учебники у хохлов пишет лол, вы небось и Америку открыли? Позорище планеты земля.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
OverDoz
05:16
Поржал с тебя, в сале ноль калорий...Углеводов может? А так там одни калории и есть, чистый жир. Для примера у батончика сникерс 480 калорий на 100 грамм.
Жителям Украины запретили покупать на биржах криптовалюту несмотря на новый закон Зеленского
serg_itishnik
05:11
Чмо
Как я встал на путь от линуксоида к 1с-нику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем