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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В конце прошлого года представители Porsche обсуждали возможные совместные проекты с Apple
О чём они говорили, не сообщается.
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Ресурс Reuters приводит комментарии генерального директора Porsche AG, сделанные на квартальной отчётной конференции. По словам руководителя этой немецкой автомобильной марки, её представители в конце прошлого года посещали США для обсуждения возможных совместных проектов с Apple, а также некоторыми другими компаниями технологического сектора. Поддержкой Apple CarPlay мультимедийными системами своих автомобилей Porsche ограничиваться не собирается, как отметил Оливер Блюме (Oliver Blume).

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Источник изображения: Reuters

В чем может выражаться дальнейшее сотрудничество Porsche и Apple, глава первой из компаний пояснять не стал. Он лишь отметил, что обе работают на «одной волне», но пока слишком рано делать какие-то выводы о дальнейших формах сотрудничества. Немецкий автопроизводитель сейчас также размышляет о целесообразности участия в гонках Формулы 1.

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Если вспомнить историю обсуждения слухов о создании компанией Apple собственного электромобиля, то в качестве «подозреваемых» в этом контексте уже побывали почти все распространённые марки, а также новые игроки типа Foxconn, которая рассчитывает занять одно из ведущих мест на рынке услуг по контрактной сборке электромобилей уже к середине десятилетия. Не факт, что представители Porsche и Apple обсуждали именно такую возможность, ведь стратегию развития электромобилей Porsche определяет материнский концерн Volkswagen, а отдельные переговоры с Apple в этой сфере выглядели бы странно.

#apple #porsche
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