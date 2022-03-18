Из них более $5 млрд пришлись на прошлый год.

Отчитавшись о финансовых результатах четвёртого фискального квартала ещё в первой половине февраля, компания NVIDIA беспрецедентно долго тянула с публикацией годового отчёта по форме 10-K, он появился в профильном разделе сайта только сегодня. Можно лишь предположить, что столь долгая подготовка потребовалась компании для приведения в порядок документации после внезапной отмены сделки по покупке Arm. Как мы уже отмечали, фискальный год NVIDIA завершила с $21 млрд свободных средств, из которых $5 млрд были заёмными. Для оплаты сделки с Arm эти деньги в итоге не потребовались.

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Источник изображения: NVIDIA

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Во вступительной части годового отчёта по форме 10-K компания NVIDIA сообщает, что с момента своего основания потратила на исследования и разработки более $29 млрд. Следует отметить, что профильные расходы в последние годы растут высокими темпами: по итогам прошлого они увеличились на 34% до $5,27 млрд. При этом деятельность по выпуску графических процессоров, по данным самой компании, NVIDIA ведёт с 1999 года.