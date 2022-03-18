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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дуэт AMD Radeon R9 295X2 занял четвёртое место в 3DMark03
Среди систем с четырьмя графическими процессорами.
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Американский энтузиаст AKM вернулся к давно забытому жанру разгона настольных систем с несколькими графическими процессорами, причём добился наличия квартета при использовании всего двух видеокарт AMD Radeon R9 295X2 – как известно, каждая из них уже содержит по два видеочипа.

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Источник изображения: HWBot, AKM

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С одной стороны, сложная компоновка видеокарт и наличие штатной необслуживаемой жидкостной системы охлаждения не стимулировали автора эксперимента переходить на что-то более эффективное, поэтому частоты ограничились 1100/1500 МГц. С другой стороны, использование материнской платы ASRock Z690 Aqua OC в сочетании с центральным процессором Intel Core i9-12900KS позволило придать бодрости всей системе, поскольку даже достигнутых с помощью водоблока 5540 МГц в данном случае оказалось достаточно для достижения третьего места в модельном зачёте 3DMark03 с результатом 346 684 балла. Среди всех систем с четырьмя GPU данный стенд оказался на четвёртом месте, да и общая 33-я позиция для эксперимента без использования жидкого азота позволяет считать попытку весьма удачной.

#экстремальный разгон #radeon r9 295x2 #3dmark03 #core i9-12900ks
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