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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Землетрясение нарушило работу японских предприятий Sony, Murata и Kioxia
Не берётся пока оценить ущерб и корпорация Toyota Motor.
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Агентство Reuters сочло нужным пояснить, что было бы неправильно говорить о наличии ущерба от землетрясения в Японии, которое произошло пару дней назад, лишь для предприятий компании Renesas, которые приостановили работу или ограничили свою деятельность в результате стихийного бедствия.

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Источник изображения: DirectIndustry

К настоящему моменту о приостановке работы четырёх своих предприятий на северо-западе Японии сообщила компания Murata, являющаяся крупным производителем конденсаторов – элементов, без которых не может обходиться ни одно более или менее сложное электронное устройство. Пожар возник на одном из предприятий Murata, выпускающих индуктивные элементы, но позже был потушен.

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Sony сообщила о приостановке выпуска датчиков изображений, накопителей информации и лазерных диодов на трёх предприятиях в регионе, пострадавшем от землетрясения. Kioxia заявила, что её предприятие по выпуску твердотельной памяти в Ивате было вынуждено автоматически приостановить работу после регистрации подземных толчков. Наконец, снизившая производственный план на второй квартал корпорация Toyota Motor сообщила, что пока не готова оценить возможный ущерб от землетрясения, и прогноз на второй квартал был дан без учёта его влияния.

#полупроводники #sony #япония #kioxia #murata #дефицита микросхем
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