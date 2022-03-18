Давно курсировавшие слухи о недовольстве Qualcomm уровнем выхода годной 5-нм продукции на конвейере Samsung Electronics на этой неделе в очередной раз прозвучали со страниц ресурса DigiTimes, который утверждает, что уровень выхода годных чипов при выпуске мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 не превышает 35%. По сути, только каждый третий из размещаемых на кремниевой пластине кристаллов оказывается пригодным для дальнейшего использования.
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Подобное положение дел, по мнению тайваньских источников, подталкивает Qualcomm к решению отказаться от услуг Samsung при производстве будущих 3-нм изделий. Подрядчиком в данном случае станет TSMC, у которой и без того достаточно желающих получить 3-нм чипы в её исполнении. Напомним, что представитель Samsung Electronics на собрании акционеров признал, что улучшение показателей качества в рамках современных техпроцессов занимает больше времени, чем ранее. Попутно было заявлено, что ставшая причиной скандала с замедлением процессора смартфонов Galaxy S22 функция GOS будет отключена через программное обновление.