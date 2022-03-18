Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm может отказаться от использования 3-нм техпроцесса Samsung
Даже в рамках 5-нм технологии всё далеко от желаемого уровня брака.
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Давно курсировавшие слухи о недовольстве Qualcomm уровнем выхода годной 5-нм продукции на конвейере Samsung Electronics на этой неделе в очередной раз прозвучали со страниц ресурса DigiTimes, который утверждает, что уровень выхода годных чипов при выпуске мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 не превышает 35%. По сути, только каждый третий из размещаемых на кремниевой пластине кристаллов оказывается пригодным для дальнейшего использования.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Подобное положение дел, по мнению тайваньских источников, подталкивает Qualcomm к решению отказаться от услуг Samsung при производстве будущих 3-нм изделий. Подрядчиком в данном случае станет TSMC, у которой и без того достаточно желающих получить 3-нм чипы в её исполнении. Напомним, что представитель Samsung Electronics на собрании акционеров признал, что улучшение показателей качества в рамках современных техпроцессов занимает больше времени, чем ранее. Попутно было заявлено, что ставшая причиной скандала с замедлением процессора смартфонов Galaxy S22 функция GOS будет отключена через программное обновление.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #qualcomm
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel получит более 5 млрд евро от властей Европы на строительство предприятий в Германии
Землетрясение в Японии вынудило Renesas приостановить работу предприятий по выпуску автомобильных чипов
На правительственном заседании США по выделению субсидий интересы национальной отрасли будет представлять глава Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
78
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
243
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
17
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть первая
1
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF
+

Сейчас обсуждают

German Ivanov
09:48
Вывод правильный, а изначальные посылки нет :) Микропроцессорная техника вырвалась вперед за счет своей универсальности. Тут дело обстоит примерно как с размерами одежды. Конвеер клепает несколько ра...
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
AlexChi Rus
09:44
ссыкунявый за тобой уже выехали
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
AlexChi Rus
09:43
запад вам помог умереть тупые хрюшки ахахах
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
AlexChi Rus
09:42
Киев наши дни. основано на реальных событиях.
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
Ssh
09:41
ущербным на дают? Беда. Девки налетай!!)
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
llucul
09:40
На моей памяти - самое идеальное время цен было в 2001-2004г . Duron 1200Мгц за 30-50$ - тянул абсолютно все игры на тот момент . Ровно как и Geforce 2 МХ400 за 50$ тянула все игры на тот момент .
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
Вячеслав Севостьянов
09:40
Тк вы ни один не можете\не хотите отвечать про 8 лет. Какой у вас там ответ по методичке?
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
count
09:39
твой скворешник стоит дешевле этой платы
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
AlexChi Rus
09:37
кончалыга
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
Abi Marko
09:36
⚡️Владимира Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира Это сделала группа европейских политиков – бывшие и действующие министры европейских государств, депутаты.
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем