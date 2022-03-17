Пожар был в прошлом году.

Силы природы регулярно испытывают японскую электронную промышленность на прочность. В прошлом году Renesas пришлось восстанавливать своё предприятие после пожара, в результате чего усугубился дефицит полупроводниковых компонентов, используемых при производстве автомобилей. На этой неделе землетрясение в префектуре Фукусима заставило Renesas сделать заявление о приостановке деятельности трёх своих предприятий, расположенных по близости к эпицентру стихийного бедствия, чья интенсивность была оценена в шесть баллов.

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Источник изображения: Renesas

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Предприятия в Наке и Такасаки пережили перебои в энергоснабжении и были вынуждены приостановить деятельность до полной инспекции так называемой «чистой комнаты», в которой сосредоточено всё самое ценное для поддержания производства и дорогое оборудование. Пострадавших на этих двух предприятиях нет. Третье предприятие в Йонедзаве смогло частично возобновить деятельность к утру четверга, но и здесь ещё не сделаны окончательные выводы по размеру ущерба. Один из сотрудников получил небольшую гематому в результате землетрясения. Renesas является крупным поставщиком электронных автокомпонентов, поэтому данный инцидент ничем хорошим для ситуации на автомобильном рынке не обернётся.