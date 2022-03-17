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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel может готовить версию графического процессора Intel Arc для интеграцию на материнскую плату
С уровнем TDP до 200 Вт.
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Погрузившись в изучение закрытой для широких кругов общественности базы данных на сайте Intel, основатель ресурса Igor’s LAB обнаружил в ней упоминание о дискретном графическом решении DG2MB, запомнившемся уровнем TDP до 200 Вт и максимальной частотой 4.0 ГГц.

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Источник изображения: Intel, Igor’s LAB

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Автор исходной публикации предполагает, что речь идёт о дискретном графическом процессоре, интегрируемом прямо на материнскую плату – в этом случае частота в 4 ГГц относится к характеристикам центрального процессора, который будет работать в этой системе. Располагая в ассортименте своей продукции и CPU, и GPU, компания Intel вполне может позволит себе создавать подобные решения.

#intel #видеокарты #dg2 #arc alchemist
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Вот теперь я искренне ненавижу запад и его сателлиты. Байкал и Эльбрус-то за что? Типа, процессоры Эльбрус используются в российских танках. Нашли к чему докопаться, в общем.
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hihimik
12:49
Покажи стрелочками, где штурвал и посадочные места. Вот другой сбитый байрактар. Все очень похоже. Особенно в центре деталь каркаса с шестью болтами.
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Gennadiy Viktorovch
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дешовый клоун ахахахаха ) твоя нищеебия уже ни на что не способна... погрязшая в коррупции ..безмозглое руководство с безмозглыми подчинеными..какой накуй станции страна 404 ближайшие 10 лет будете жр...
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Что за порочная практика - взять на тест самую навороченную мать за бессмысленную цену? Пользоваться ими всё равно будут единицы Гораздо интереснее взять некоторую базовую модель на том же чипсете, и ...
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AlexChi Rus
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