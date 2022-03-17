С уровнем TDP до 200 Вт.

Погрузившись в изучение закрытой для широких кругов общественности базы данных на сайте Intel, основатель ресурса Igor’s LAB обнаружил в ней упоминание о дискретном графическом решении DG2MB, запомнившемся уровнем TDP до 200 Вт и максимальной частотой 4.0 ГГц.

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Источник изображения: Intel, Igor’s LAB

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Автор исходной публикации предполагает, что речь идёт о дискретном графическом процессоре, интегрируемом прямо на материнскую плату – в этом случае частота в 4 ГГц относится к характеристикам центрального процессора, который будет работать в этой системе. Располагая в ассортименте своей продукции и CPU, и GPU, компания Intel вполне может позволит себе создавать подобные решения.