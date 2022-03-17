Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На правительственном заседании США по выделению субсидий интересы национальной отрасли будет представлять глава Intel
И его коллега из Micron, а также один представитель автомобильной индустрии.
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) намерен в короткие сроки подписать закон о предоставлении субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли в размере $52 млрд в последующие десять лет. Обе палаты американского парламента подписали его ещё в июне и феврале соответственно, и теперь, по информации Reuters, представители заинтересованных компаний выступят на заседании Комитета по торговле сената США.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

На мероприятие приглашены главы Intel и Micron, а также руководитель одного из американских автопроизводителей, причём первый не раз выражал заинтересованность в получении государственных субсидий. Intel выделила $20 млрд на расширение производства процессоров в Аризоне, ещё $20 млрд будет потрачено на строительство двух предприятий в Огайо, на европейские субсидии при строительстве своих предприятий в регионе Intel тоже претендует. По сути, даже если бы все $52 млрд американских субсидий достались процессорному гиганту, потребностей компании это бы в полной мере не удовлетворило. Ранее Гелсингер признавался, что хотел бы получать субсидии из расчёта в размере 30% бюджета конкретного проекта, а ведь только в площадку в Огайо компания за десять лет намеревается вложить до $100 млрд.

#intel #финансы #полупроводники #сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel получит более 5 млрд евро от властей Европы на строительство предприятий в Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
10
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
52
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
7
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
77
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
13
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
2

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
09:49
Это говорит о том, как ты ценишь человеческие жизни. Хотя сам явно не на передовой.
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
ахахаx
09:47
Был тут ещё недавно один такой же клоун omoikane, тоже котиков нонстопом постил. Забанили придypка. Похоже снова появился.
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Alex Cpto
09:47
"Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга" - копипаст из другой статьи? :-)
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
aggile
09:47
был клевый тир Predator 2 на одной дискетке, только она на всех сборниках девяностых была в покоцаном виде и после первого уровня крашилась...
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
Леди Яга
09:46
Ev_rus, ныне видимо покойный, с пеной у рта пытался доказать что его 3060 вывозит заветные 60 фпс во всех играх, но быстро слился. Теперь 20тилетний пионер замахнулся аж на 144. Трепло вконтактное
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
Сева Шевченко
09:44
С какого перепугу? Шойгу никогда не был боевым генералом. Да и вообще, если подумать, не был генералом - а так, оленеводом при Путине. Если бы в спецоперации участвовали боевые упряжки оленей с пулеме...
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
ахахаx
09:43
Будь моя воля я бы тебе пулю в лобешник хлоднокровно пустил.
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Виталий Артемьев
09:43
Абракаду, абракади, нахуй иди. Думать, что все поддерживают деда = идиот без мозгов.
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
aggile
09:42
Справедливо только для сетевых шутанов. Все остальное без каких-то проблем играется под гсинком начиная с 60+ фпс, только что в 2к 27 дюймов картинка выглядит примерно в миллион раз лучше чем ...
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
ахахаx
09:41
А твои, а твои, а твои... Тебе сколько лет, алло? Тебе говорят, кужугет в армии не служил и вместо того, чтобы сказать, да этот паркетный вояка не служил, ты как шнырь сразу ехидненько на "а твои" пер...
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем