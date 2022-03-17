И его коллега из Micron, а также один представитель автомобильной индустрии.

Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) намерен в короткие сроки подписать закон о предоставлении субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли в размере $52 млрд в последующие десять лет. Обе палаты американского парламента подписали его ещё в июне и феврале соответственно, и теперь, по информации Reuters, представители заинтересованных компаний выступят на заседании Комитета по торговле сената США.

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Источник изображения: Intel

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На мероприятие приглашены главы Intel и Micron, а также руководитель одного из американских автопроизводителей, причём первый не раз выражал заинтересованность в получении государственных субсидий. Intel выделила $20 млрд на расширение производства процессоров в Аризоне, ещё $20 млрд будет потрачено на строительство двух предприятий в Огайо, на европейские субсидии при строительстве своих предприятий в регионе Intel тоже претендует. По сути, даже если бы все $52 млрд американских субсидий достались процессорному гиганту, потребностей компании это бы в полной мере не удовлетворило. Ранее Гелсингер признавался, что хотел бы получать субсидии из расчёта в размере 30% бюджета конкретного проекта, а ведь только в площадку в Огайо компания за десять лет намеревается вложить до $100 млрд.