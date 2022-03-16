Немецкий энтузиаст P5ych0 в серии экспериментов использовал процессор Intel Core i5-12600K, который при помощи жидкого азота смог покорить частоты от 6785 до 6888 МГц, попутно отличившись в специфических тестах. Среди моделей с десятью ядрами (6 + 4 в данном случае) он смог занять первые места в GPUPI for CPU 1B (1 минута 8,51 секунды), Cinebench R20 (10 254 балла) и Cinebench R15 (3993 балла). В последнем случае частота процессора достигла 6819 МГц.
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По первым позициям данная система прошлась и в серии тестов BenchMate, причём в ряде случаев результирующая частота была чуть выше, чем в простом Cinebench. Активность десяти ядер по схеме «6 + 4» для данного процессора сочеталась с наличием 16 потоков (12 + 4). Использовался серийный экземпляр процессора Intel Core i5-12600K в материнской плате ASUS ROG Z690 Apex.