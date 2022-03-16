Немецкий ресурс ComputerBase.de вполне закономерно прислушивался к высказываниям представителей Intel, которые вчера объявили о выделении 17 млрд евро на строительство двух предприятий в Германии, готовых начать работу с 2027 года.
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Во-первых, на европейских предприятиях Intel, если не считать уже имеющиеся в Ирландии, приоритет будет отдаваться выполнению заказов сторонних клиентов. Во-вторых, немецкие предприятия будут ориентированы преимущественно на выпуск автокомпонентов, даже с учётом использования передовой литографии. К 2027 году, по прогнозам Intel, полупроводниковые чипы будут формировать до 20% стоимости автомобиля, и тогда потребность в передовых техпроцессах в этом сегменте заметно вырастет.