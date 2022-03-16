Компания верит, что эта категория клиентов будет демонстрировать нормальный спрос на передовую литографию.

Немецкий ресурс ComputerBase.de вполне закономерно прислушивался к высказываниям представителей Intel, которые вчера объявили о выделении 17 млрд евро на строительство двух предприятий в Германии, готовых начать работу с 2027 года.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Во-первых, на европейских предприятиях Intel, если не считать уже имеющиеся в Ирландии, приоритет будет отдаваться выполнению заказов сторонних клиентов. Во-вторых, немецкие предприятия будут ориентированы преимущественно на выпуск автокомпонентов, даже с учётом использования передовой литографии. К 2027 году, по прогнозам Intel, полупроводниковые чипы будут формировать до 20% стоимости автомобиля, и тогда потребность в передовых техпроцессах в этом сегменте заметно вырастет.