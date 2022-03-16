Стремление добиться «полупроводникового суверенитета», демонстрируемое в последнее время как США, так и Европой, на практике может столкнуться не только с огромными затратами средств и времени, но и отсутствием возможности полностью обходиться без поставок материалов из Азии. По крайней мере, Bloomberg приводит комментарий председателя совета директоров TSMC Марка Лю (Mark Liu), сделанный ещё в декабре прошлого года. По его словам, США и Европа всегда будут зависеть от поставок материалов из Азии.
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Европейских потребителей полупроводниковой продукции продолжает смущать нацеленность местных политиков на скорейшее освоение производства с использованием передовой литографии – в этом сегменте регион претендует на 20% мирового рынка. В настоящее же время европейские компании больше нуждаются в компонентах, выпускаемых по зрелым технологиям.
Экспертов также настораживает доминирование политических соображений над экономическими. Когда политики начинают в условиях дефицита перекраивать цепочки поставок ради сиюминутной выгоды определённых стран и регионов, другие от этого могут серьёзно страдать. Подобные нерыночные механизмы регулирования вредят развитию современной полупроводниковой отрасли.