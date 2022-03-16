И почти четверть собираемых с корпораций налогов.

Компания Samsung Electronics не только является крупнейшим поставщиком полупроводниковых компонентов в мире в показателях выручки, но и членом промышленной группы, которая отвечает за пятую часть ВВП Южной Кореи и почти четверть корпоративных налогов, собираемых властями страны. По крайней мере, такую статистику приводит Business Korea со ссылкой на данные отчётности за прошлый год.

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Источник изображения: Samsung

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В группу Samsung входят примерно 15 компаний, Samsung Electronics получает более половины всей их выручки, а также даёт работу 113 485 сотрудникам. Это более половины всего штата компаний корейского конгломерата. В прошлом году выручка Samsung Group впервые преодолела планку в 20% от южнокорейского ВВП.