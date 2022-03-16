И найти новых клиентов для изготовления их чипов в Китае.

По информации Reuters, на собрании акционеров Samsung Electronics второй генеральный директор Кюн Ки Хён (Kyun Kye-hyun), который курирует полупроводниковый бизнес компании, пообещал выдержать годовой прирост выручки на уровне более 9%, который приписывают аналитики всей остальной отрасли.

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Источник изображения: Samsung

Многострадальный бизнес Samsung по контрактному изготовлению чипов будет искать себе новых клиентов на территории Китая, поскольку спрос на профильные услуги в этом регионе очень высок. Корейский гигант также собирается изготавливать чипы для систем искусственного интеллекта, который сам поможет разрабатывать своим клиентам.

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Когда речь зашла о длительном освоении 5-нм техпроцесса, представитель руководства Samsung посетовал на повышение сложности литографических технологий по мере приближения производственных возможностей к физическим пределам. При этом уровень выхода годных 5-нм чипов растёт, как успокоил Кюн Ки Хён акционеров. Компания намеревается непрерывно улучшать даже те литографические технологии, которые давно прописались на конвейере.