Процессорный гигант рассчитывает потратить 80 млрд евро в этом регионе в следующие десять лет.

Корпорация Intel вчера подробно рассказала о своих планах по развитию производств и исследовательской деятельности на территории Европы. В последующие десять лет компания намеревается потратить на соответствующие нужды 80 млрд евро, а уже в первой половине следующего года в немецком Магдебурге начнётся строительство двух предприятий по выпуску чипов, которые начнут функционировать к 2027 году. Эта часть европейского проекта потребует инвестиций в размере 17 млрд евро.

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Источник изображения: Intel

Поскольку к 2027 году Intel уже рассчитывает освоить технологию 18A, то именно она и её последователи будут предлагаться немецкими предприятиями как для нужд самой Intel, так и её сторонним клиентам. В строительстве будут задействованы около 7000 специалистов, на производстве – около 3000 человек. Уже существующая площадка в Ирландии тоже получит 12 млрд на модернизацию и расширение производства в два раза, чтобы освоить техпроцесс Intel 4 (бывший 7-нм). Здесь также будет расширено контрактное производство, уже сейчас оно осуществляется с использованием 16-нм технологии.

В Италии расположится предприятие Intel по тестированию и упаковке чипов, на строительство которого будет потрачено 4,5 млрд евро, а штат достигнет 1500 человек. Свою работу предприятие в Италии начнёт между 2025 и 2027 годом. Недавно Intel договорилась о покупке израильской компании Tower Semiconductor, у которой есть совместные проекты с STMicroelectronics, располагающей предприятием в Италии, поэтому деятельностью по тестированию и упаковке чипов Intel в этой стране не ограничится.

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В общей сложности, на развитие производственной активности в Европе Intel выделит до 33 млрд евро. К концу 2024 года она также построит во Франции исследовательский центр, который даст работу 450 специалистам. Здесь будут вестись разработки в сфере высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Кроме того, во Франции Intel будет осуществлять адаптацию заказываемых клиентами компонентов к собственным техпроцессам. В Польше компания увеличит площадь профильных лабораторий на 50% в следующем году – здесь ведутся разработки в сфере облачных технологий, нейронных сетей, аудио, графики и центров обработки данных. В Испании будут развиваться инициативы в сфере суперкомпьютерных вычислений.