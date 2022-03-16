Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Европейские инвестиции Intel охватят Ирландию, Германию, Францию, Италию, Польшу и Испанию
Процессорный гигант рассчитывает потратить 80 млрд евро в этом регионе в следующие десять лет.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Корпорация Intel вчера подробно рассказала о своих планах по развитию производств и исследовательской деятельности на территории Европы. В последующие десять лет компания намеревается потратить на соответствующие нужды 80 млрд евро, а уже в первой половине следующего года в немецком Магдебурге начнётся строительство двух предприятий по выпуску чипов, которые начнут функционировать к 2027 году. Эта часть европейского проекта потребует инвестиций в размере 17 млрд евро.

реклама

Источник изображения: Intel

Поскольку к 2027 году Intel уже рассчитывает освоить технологию 18A, то именно она и её последователи будут предлагаться немецкими предприятиями как для нужд самой Intel, так и её сторонним клиентам. В строительстве будут задействованы около 7000 специалистов, на производстве – около 3000 человек. Уже существующая площадка в Ирландии тоже получит 12 млрд на модернизацию и расширение производства в два раза, чтобы освоить техпроцесс Intel 4 (бывший 7-нм). Здесь также будет расширено контрактное производство, уже сейчас оно осуществляется с использованием 16-нм технологии.

В Италии расположится предприятие Intel по тестированию и упаковке чипов, на строительство которого будет потрачено 4,5 млрд евро, а штат достигнет 1500 человек. Свою работу предприятие в Италии начнёт между 2025 и 2027 годом. Недавно Intel договорилась о покупке израильской компании Tower Semiconductor, у которой есть совместные проекты с STMicroelectronics, располагающей предприятием в Италии, поэтому деятельностью по тестированию и упаковке чипов Intel в этой стране не ограничится.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

В общей сложности, на развитие производственной активности в Европе Intel выделит до 33 млрд евро. К концу 2024 года она также построит во Франции исследовательский центр, который даст работу 450 специалистам. Здесь будут вестись разработки в сфере высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Кроме того, во Франции Intel будет осуществлять адаптацию заказываемых клиентами компонентов к собственным техпроцессам. В Польше компания увеличит площадь профильных лабораторий на 50% в следующем году – здесь ведутся разработки в сфере облачных технологий, нейронных сетей, аудио, графики и центров обработки данных. В Испании будут развиваться инициативы в сфере суперкомпьютерных вычислений.

#intel #полупроводники #литографическое производство #европа #исследования
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

AMD зависит от TSMC на 55%, а NVIDIA – на 50%
Intel Core i9-12900K на частоте 6734 МГц стал лучшим в y-cruncher Pi-1b
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
6
Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
41
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
10

Сейчас обсуждают

Phan†om
07:16
в свое время не смог продать, а сейчас выкидывать жалко - вдруг пригодится))))
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
Андрей Фролов
07:13
Ты что тут потерял? Или ты как все продвинутые кастрюлеголовые свидомиты, воюешь в киберпространстве!?
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
korney
07:11
overclockers.ru уже темпорально блокирует НАПРЯМУЮ
Европейские инвестиции Intel охватят Ирландию, Германию, Францию, Италию, Польшу и Испанию
Павел Кузнецов
07:10
Нет, вы заблуждаетесь.
В Европе официально разрешили майнинг Биткоинов несмотря на рост выбросов парниковых газов
Lat
07:10
Все прогрессивные государства мира постепенно задействуют свои потенциалы в сфере IT-технологий, одна лишь РФ вечно в заднице. Ни инвестиций, ни разработок, ни производства. Зато одна сплошная "духовн...
Европейские инвестиции Intel охватят Ирландию, Германию, Францию, Италию, Польшу и Испанию
Дрыл
07:10
Нам такого не пощупать. Как и Vaio.
LG представила новые 14 и 17-дюймовые ноутбуки линейки gram весом 1 и 1.35кг
Phan†om
07:08
Я на днях фуфыкс 4300 купил в днс за 3299, а сегодня он уже 3399 стоит)))) действительно скидка)))
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
Phan†om
07:06
скидка 40% после накрутки в 400% ??? Вот уж спасибо)))))
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
Lat
07:04
Ну и на кой держать в квартире этот мусор?
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
Lat
06:58
Ну и как в РФ вы собрались приобретать поделки ЕА?
Electronic Arts решила не проводить свою презентацию EA Play в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем