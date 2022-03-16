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Новости Hardware admin
1C-Битрикс отменяет повышение цен на продление коробочных продуктов
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Цены на продления коробочных продуктов «1С-Битрикс» не меняются - продление лицензий по-прежнему будет доступно за 25% от полной цены.

Мы услышали обратную связь от компаний из разных сегментов рынка и хотим поддержать наших клиентов. Цены на все лицензии коробочных версий продуктов 1С-Битрикс остались неизменными. Коробочная версия «1С-Битрикс24» перешла на подписную модель для обеспечения безопасности и непрерывности работы клиентов. Продлять подписку можно будет по старым условиям - за 25% от полной цены как для старых, так и для новых клиентов.

#1c-битрикс
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