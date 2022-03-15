Южнокорейский энтузиаст Safedisk после непродолжительного увлечения разгоном более доступных процессоров вернулся к серийному экземпляру Intel Core i9-12900K, частоту которого при помощи жидкого азота ему удалось поднять до 6734 МГц. Активность при этом сохранили восемь производительных ядер серии P и шестнадцать потоков.
реклама
В тесте y-cruncher Pi-1b это позволило набрать 15,953 секунды и занять первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex, судя по благодарственным аннотациям автора, была предоставлена компанией Asustek Computer одновременно с методической помощью. В общем зачёте этот результат соответствует тридцатому месту.