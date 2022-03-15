Аналитики Citi Research не унимаются, пытаясь найти преимущество инвестиций в ценные бумаги Intel. По их мнению, обсуждаемая некоторыми источниками ситуация с намерениями властей КНР решить проблему Тайваня не самым благоприятным для мировой экономики способом ставит под риск вложения в акции тех компаний, которые зависят от этого острова.
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AMD, по словам источника, получает от TSMC около 55% всей продукции, NVIDIA – примерно половину, тогда как Intel и GlobalFoundries с точки зрения размещения своих производственных мощностей от Тайваня вообще не зависят. Конечно, сама Intel готова закупать компоненты у TSMC для своих нужд, но как контрактный производитель она делает ставку на размещение предприятий в США, Израиле и Европе, включая Ирландию. С геополитической точки зрения подобная ориентация может оказаться выигрышной, как считают эксперты – тем более, что сейчас акции Intel достаточно дёшевы.