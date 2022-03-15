Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD зависит от TSMC на 55%, а NVIDIA – на 50%
А будущее Тайваня зависит от Китая, как считают некоторые паникёры.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Аналитики Citi Research не унимаются, пытаясь найти преимущество инвестиций в ценные бумаги Intel. По их мнению, обсуждаемая некоторыми источниками ситуация с намерениями властей КНР решить проблему Тайваня не самым благоприятным для мировой экономики способом ставит под риск вложения в акции тех компаний, которые зависят от этого острова.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

AMD, по словам источника, получает от TSMC около 55% всей продукции, NVIDIA – примерно половину, тогда как Intel и GlobalFoundries с точки зрения размещения своих производственных мощностей от Тайваня вообще не зависят. Конечно, сама Intel готова закупать компоненты у TSMC для своих нужд, но как контрактный производитель она делает ставку на размещение предприятий в США, Израиле и Европе, включая Ирландию. С геополитической точки зрения подобная ориентация может оказаться выигрышной, как считают эксперты – тем более, что сейчас акции Intel достаточно дёшевы.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
9
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
6
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
2

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
12:39
давно могли врубить сие но нет выжидали крантеца..
Ускоряющая загрузку игр с NVMe SSD технология DirectStorage теперь доступна на ПК с Windows 10 и 11
Виталий Shokerxxx
12:39
и тебя легко вычислить по ип. напрямую кросавчег.. просто всем лень.. посмотри на трубе как вычисляют аблокаты..
Голливудские студии вынудили крупный VPN-сервис TorGuard заблокировать доступ к торрентам
Appengamer
12:37
Не хватает KKnD 2 https://ru.wikipedia.org/wiki/KKnD2:_Krossfire "А я ушаночку поглубже натяну И в своё прошлое с тоскою загляну..."
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
ffe
12:37
Мы построим свою Звезду Смерти, с триколором и двуглавыми орлами.
Рогозин заявил, что новая российская комическая станция взамен МКС может стать военной
Макс Петров
12:35
нет, этот из Ольгинских петушков, на зарплате у кремля.
США грозит сильный дефицит нефти, а Венесуэла не сможет остановить рост цен на бензин – Forbes
Dmitry Mitry
12:35
Я переехал, и? Я не житель США и Европы, но мог остаться в Канаде, мне иммиграция даже предлагала подать документы. Но я честно говоря смысла не увидел
За ночь Tesla Model X в США подорожала на целую Lada Vesta
Макс Петров
12:32
Димка, иди песенки сочиняй или бюджет разворовывай, у тебя это лучше получается, ибо при тебе страна стала посмешищем в космической сфере.
Рогозин заявил, что новая российская комическая станция взамен МКС может стать военной
GrozaX
12:32
Без рекламы эта статья бы не вышла?)
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
Виталий Shokerxxx
12:32
давно пора .. а то ни какой защиты у земли в космосе нету.. прилетают анунахи и захватывают нас.. а так боевая станция на орбите ..
Рогозин заявил, что новая российская комическая станция взамен МКС может стать военной
Александр Еремеев
12:29
Враньё что спецтехнику не затронут. Японское правительство в виде санкций запретило экспорт в рф некоторых видов товаров и техники с 18 марта. По предварительной информации под запрет попали некоторые...
Автомобили и запасные части к ним исключены из перечня японских товаров, запрещённых к экспорту в Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем