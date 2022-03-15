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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung удалось укрепить свои позиции на рынке услуг по контрактному производству чипов
Говорят, что помогли заказы Qualcomm.
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Вчерашний отчёт TrendForce подвёл итоги четвёртого квартала прошлого года на рынке услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Хотя выручка Samsung Electronics в нём фигурировала с учётом выпуска продукции для собственных нужд, со второго места корейского гиганта никто потеснить не смог. Более того, Samsung по сравнению с третьим кварталом даже увеличила свою долю с 17,2 до 18,3%.

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Источник изображения: TSMC

При этом доля TSMC сократилась с 53,1 до 52,1%, так что ещё 0,1 процентного пункта Samsung отняла у кого-то из иных конкурентов. В целом, 70% рынка контролируется TSMC и Samsung, а всего представители первой пятёрки приближаются к 90% охвата. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, компания Samsung увеличила выручку на приличные 15,3%, и авторы аналитической записки уверяют, что прогресс был достигнут за счёт расширения предложений по выпуску продукции с литографическими нормами ниже 7 нм, а также расширения сотрудничества с Qualcomm.

Источник изображения: TrendForce

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TSMC свою выручку последовательно увеличила на 5,8% до $15,75 млрд. Этому способствовал рост заказов на выпуск процессоров Apple по 5-нм технологии, но слабость китайского рынка смартфонов подорвала выручку TSMC в сегменте 7-нм и 6-нм техпроцессов. Добавим, что занявшая девятое место в рейтинге израильская компания Tower Semiconductor скоро войдёт в состав Intel, а потому освободит свою позицию в этом списке. Как скоро в него попадёт сама Intel – зависит от её активности по привлечению клиентов и реформированию собственной финансовой отчётности.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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