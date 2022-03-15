В феврале этого года, как отмечают специалисты Citi, объёмы реализации ноутбуков снизились по сравнению с январём на 11% вместо ожидаемых 5%. Хотя это с высокой вероятностью было обусловлено усилением дефицита компонентов, в этом году рынок ноутбуков вряд ли будет демонстрировать динамику, присущую двум предыдущим годам, как считают эксперты.
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Так, по итогам первого квартала объёмы поставок ноутбуков могут сократиться последовательно на 18% вместо ожидаемых 16%, а во втором полугодии спад спроса проявится ещё сильнее. В таком случае надежды на новую волну спроса в связи с переходом корпоративных клиентов на Windows 11 не оправдаются, а рынок ПК в целом приблизится к состоянию насыщения. Компания Intel от него всё ещё серьёзным образом зависит, а потому процессорному гиганту это не сулит ничего хорошего.