Строительная техника тоже будет поставляться.

Агентство Bloomberg сообщает, что японские власти сделали пояснения относительно объявленного ранее плана по ограничению экспорта в Россию и Беларусь некоторых видов товаров. В «чёрный список» попали 270 наименований продукции, относящейся к сегменту электроники, средств связи и вооружений, но автомобили, запчасти к ним и строительную технику японские компании по-прежнему могут поставлять в обе страны.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

В прошлом году российское направление обеспечило не более 1% всего японского экспорта. При этом более половины экспортной выручки японских компаний от поставок на российский рынок приходится на автомобили и запасные части для них. Строительная и горнодобывающая техника формирует не более 6,7 японского экспорта в Россию. Энергоносители в виде нефти, сжиженного природного газа и угля формируют более 60% российских поставок в Японию. Таким образом, санкции пока не затронули самые важные для обеих стран каналы товарообмена. Toyota и Nissan ранее подтвердили намерения сохранить свои автосборочные производства на территории РФ.