Агентство Bloomberg сообщает, что японские власти сделали пояснения относительно объявленного ранее плана по ограничению экспорта в Россию и Беларусь некоторых видов товаров. В «чёрный список» попали 270 наименований продукции, относящейся к сегменту электроники, средств связи и вооружений, но автомобили, запчасти к ним и строительную технику японские компании по-прежнему могут поставлять в обе страны.
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В прошлом году российское направление обеспечило не более 1% всего японского экспорта. При этом более половины экспортной выручки японских компаний от поставок на российский рынок приходится на автомобили и запасные части для них. Строительная и горнодобывающая техника формирует не более 6,7 японского экспорта в Россию. Энергоносители в виде нефти, сжиженного природного газа и угля формируют более 60% российских поставок в Японию. Таким образом, санкции пока не затронули самые важные для обеих стран каналы товарообмена. Toyota и Nissan ранее подтвердили намерения сохранить свои автосборочные производства на территории РФ.