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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За ночь Tesla Model X в США подорожала на целую Lada Vesta
Вот только упомянутый автомобиль в подарок не прилагается.
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На прошлой неделе компания Tesla уже повышала цены на свои электромобили в США и Китае, но после воскресных рассуждений Илона Маска (Elon Musk) об усилении инфляции и росте цен на материалы получила моральное право сделать это ещё раз. Если американские массовые модели типа Model 3 и Model Y подорожали на сумму от $1000 до $3000, то старшие Model S и Model X не стали мелочиться. Первая прибавила в цене сразу $5000, а вторая и вовсе $10 000.

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Источник изображения: Tesla

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Теперь базовый вариант Tesla Model X при заказе в США обходится в $114 990. Флагманский Model X Plaid с тремя моторами и динамичной силовой установкой стоит все $138 990. В Китае местные Model 3 и Model Y подорожали примерно на $3000 после недавнего повышения цен на $1500. Эти же машины поставляются и в Европу. Как скоро Tesla удастся наладить массовые поставки Model Y с берлинского предприятия – пока предугадать сложно, ведь в конце этого месяца только будет запущено их производство.

#tesla #электромобили tesla
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Виталий Shokerxxx
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x.7
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Виталий Shokerxxx
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Кусачая
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Пока все равно дороговато. Для себя решила - брать примерно от 1600-1650р за мх. Это для 1660super не больше 50к. К сожалению, сейчас это фантастика, поэтому сидим на том, что есть :(
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 41%
Uralskij Tip
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x.7
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