Вот только упомянутый автомобиль в подарок не прилагается.

На прошлой неделе компания Tesla уже повышала цены на свои электромобили в США и Китае, но после воскресных рассуждений Илона Маска (Elon Musk) об усилении инфляции и росте цен на материалы получила моральное право сделать это ещё раз. Если американские массовые модели типа Model 3 и Model Y подорожали на сумму от $1000 до $3000, то старшие Model S и Model X не стали мелочиться. Первая прибавила в цене сразу $5000, а вторая и вовсе $10 000.

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Источник изображения: Tesla

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Теперь базовый вариант Tesla Model X при заказе в США обходится в $114 990. Флагманский Model X Plaid с тремя моторами и динамичной силовой установкой стоит все $138 990. В Китае местные Model 3 и Model Y подорожали примерно на $3000 после недавнего повышения цен на $1500. Эти же машины поставляются и в Европу. Как скоро Tesla удастся наладить массовые поставки Model Y с берлинского предприятия – пока предугадать сложно, ведь в конце этого месяца только будет запущено их производство.