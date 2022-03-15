Поскольку антимонопольщики и активисты не позволили NVIDIA купить Arm и вложить в её развитие серьёзные средства, теперь британскому разработчику приходится искать альтернативные пути развития. Владеющая её активами японская корпорация SoftBank по-прежнему желает выручить какие-то средства, и текущий план подразумевает возвращение акций Arm на биржу, причём не Лондонскую, а Нью-Йоркскую.
реклама
Британские таблоиды начали распространять информацию, которую позже подхватило агентство Bloomberg. Во внутреннем письме Arm руководство британской компании сообщило сотрудникам, что собирается сократить численность персонала почти на тысячу человек.
Инженерные должности будут затронуты в минимальной степени, зато Arm придётся проститься с частью сотрудников не только в Великобритании, но и в США. Выход на биржу – это ответственное мероприятие, и компания с не очень благовидным финансовым положением вряд ли привлечёт инвесторов, а потому Arm спешно проводит оптимизацию затрат, в результате которой страдает и фонд оплаты труда.