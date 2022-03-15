Такова цена независимости от NVIDIA?

Поскольку антимонопольщики и активисты не позволили NVIDIA купить Arm и вложить в её развитие серьёзные средства, теперь британскому разработчику приходится искать альтернативные пути развития. Владеющая её активами японская корпорация SoftBank по-прежнему желает выручить какие-то средства, и текущий план подразумевает возвращение акций Arm на биржу, причём не Лондонскую, а Нью-Йоркскую.

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Британские таблоиды начали распространять информацию, которую позже подхватило агентство Bloomberg. Во внутреннем письме Arm руководство британской компании сообщило сотрудникам, что собирается сократить численность персонала почти на тысячу человек.

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Инженерные должности будут затронуты в минимальной степени, зато Arm придётся проститься с частью сотрудников не только в Великобритании, но и в США. Выход на биржу – это ответственное мероприятие, и компания с не очень благовидным финансовым положением вряд ли привлечёт инвесторов, а потому Arm спешно проводит оптимизацию затрат, в результате которой страдает и фонд оплаты труда.